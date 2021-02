Christian Walder sagt für WM-Kombination ab

Die Herren-Kombination bei der Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo wird am Montag von einem österreichischen Trio in Angriff genommen. Ursprünglich hatte der ÖSV für den Bewerb, der am vergangenen Mittwoch wetterbedingt nicht stattfinden konnte, Marco Schwarz, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer und Christian Walder nominiert. Der Letztgenannte fällt jedoch aus und trat nach dem Abschlusstraining für die Abfahrt die Heimreise an.