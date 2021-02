Mondseer fliegen Proben von Rotterdam nach Linz

Freitag-Nacht am Airport Hörsching: Da, wo derzeit hauptsächlich Fracht-Flugzeuge starten und landen, setzt um 22.15 Uhr der Cessna-Citation-Jet von Pink Sparrow auf. Die von Josef Mörtl und seiner Frau Regina geleitete Spezial-Fluglinie steuert derzeit sechsmal pro Woche den Flughafen Linz an, um PCR-Testproben aus Holland einzufliegen. Ein fünf Kilo schwerer, verplombter Spezialbehälter wird dabei am Flugfeld von einem Mitarbeiter übernommen und zum Novogenia-Labor nach Eugendorf (Sbg.) gefahren.