Hannes Leopoldseder: ORF-Legende starb mit 80

„Hannes Leopoldseder war für unser Haus eine Galionsfigur. Er hat unser Landesstudio mehr als 20 Jahre geleitet und war ein Garant für vorbildlichen Journalismus. Leopoldseder hat den ORF OÖ in der oberösterreichischen und österreichischen Medienszene als fixe Größe etabliert. Darüber hinaus war er Visionär und hat sich mit der digitalen Entwicklung schon frühzeitig in den 80ern beschäftigt“, so ORF-Landesdirektor Kurt Rammerstorfer. Leopoldseder gilt auch als Vater der Ars Electronica.