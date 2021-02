Immer mehr Gerichtsverfahren gegen Corona-Sünder

Erst am Donnerstag zwei Verurteilungen in Innsbruck

Im vergangenen Jahr gab es laut Justizministerium 26 Verurteilungen und drei Freisprüche, heuer waren es im Jänner bereits elf Verurteilungen und ein Freispruch. Jüngst wurden zwei Fälle in Innsbruck verhandelt: Einer der Quarantäne-Sünder hatte sich nur kurz die Füße vertreten wollen, der andere war sogar einkaufen gegangen. „Es war ein Blödsinn“, gestand Zweiterer am Donnerstag. Urteil: sechs Monate bedingte Haft und 3600 Euro Geldstrafe. Der Spaziergänger wurde zu einer Geldstrafe von 2400 Euro verurteilt.