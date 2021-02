Corona-Infizierte pfiffen auf die Quarantäne

Er hatte keine Symptome, ging Anfang Dezember aber zum Massentest und hielt plötzlich einen Absonderungsbescheid in Händen. Doch der infizierte Unterländer (37) brauchte Brot und Wurst fürs Weihnachtsessen. „Ich habe einen Kollegen und meinen Bruder gefragt, ob sie einkaufen gehen können. Beide hatten keine Zeit.“ Und so ging der 37-Jährige selbst am Heiligen Abend in einen türkischen Markt. „Es war ein Blödsinn“, gestand er. Urteil: Sechs Monate bedingte Haft und 3600 Euro Geldstrafe.