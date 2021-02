Mit Zungenkuss Gesundheit von Freundin gefährdet?

„Mit einem Kuss kann man niemanden mit Hepatitis C anstecken. Da können sie jeden Arzt fragen, Herr Rat“, erklärte am Freitag ein in Tirol lebender Deutscher (36). Der AIDS-kranke und zumindest früher mit Hepatitis C infizierte Mann gab zu, seine Ex-Freundin leidenschaftlich abgeschmust zu haben. „Ich habe mich zuvor erkundigt und herausgefunden, dass das kein Problem ist. Sex hatten wir nie“, schilderte der Angeklagte.