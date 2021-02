Umstrittenes Pflegeheim steht kurz vor Baustart

Für viel Unruhe in der beschaulichen 300-Seelen-Gemeinde Schandorf sorgt der geplante Bau eines Pflegekompetenzzentrums. Eine Bürgerinitiative lehnt die Errichtung am vorgesehenen Standort ab und übt massive Kritik am Ortschef. Es gibt rechtliche Auseinandersetzungen. Dennoch sollen nun die Bauarbeiten beginnen.