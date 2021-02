USA bestellten genug Impfstoff für alle Einwohner

Kritik an Trump: „Hat Job nicht gemacht“

Biden verkündete bei einem Besuch des Nationalen Gesundheitsinstituts stolz, dass man mit dem neuen Vertrag schneller vorankomme, als zuletzt geplant. Er sparte dabei nicht an Kritik an seinem Vorgänger, der nicht genug Impfstoff bestellt habe. „Er hat seinen Job nicht gemacht, um für die massive Herausforderung vorbereitet zu sein, Hunderte Millionen Amerikaner zu impfen“, ging der Demokrat mit Donald Trump hart ins Gericht. Nach seiner Amtsübernahme versprach Biden bereits Ende Jänner, rasch mehr Impfstoff beschaffen zu wollen. „Amerika hatte keinen Plan, den Großteil des Landes zu impfen. Es war ein großes Durcheinander“, erklärte das Staatsoberhaupt.