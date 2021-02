Briten und USA gaben 7-faches für Impfstoffe aus

Herdenimmunität: In GB im Sommer, in EU erst im Herbst

Großbritannien und die USA gingen mit diesen großen Investitionen auch ein gewaltiges Risiko ein: Denn sie bestellten zu einem Zeitpunkt, zu dem die Wirksamkeit noch nicht ganz geklärt war. Dafür können sie auch viel früher damit rechnen, eine Herdenimmunität zu erreichen. Wie die britische Zeitung „Guardian“ berichtete, soll diese im Vereinigten Königreich bereits am 14. Juli gegeben sein, in der EU laut Berechnungen von Airfinity erst am 21 Oktober. Für die Herdenimmunität wurde eine Durchimpfungsrate von 75 Prozent der Bevölkerung angenommen.