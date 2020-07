Prinz bedrohte Polizisten mit Baseballschläger

Schlag auf Schlag geht es in der Causa rund um Ernst August von Hannover. Erst vergangene Woche wurde er nach einer Attacke auf die alarmierte Polizei in die Psychiatrie eingewiesen. Nun der nächste Aufreger: In der Nacht auf Dienstag soll der Welfenprinz nach Angaben der Polizei mit einem Baseballschläger bewaffnet zur Polizeiinspektion Scharnstein gefahren sein – und zwei Beamte mit dem Erschlagen bedroht haben.