Sex macht sexy

Mindestens zwei Tage lang senden Liebende nach einem heißen Stelldichein mehr Selbstbewusstsein aus als jene, bei denen Flaute im Bett herrscht. Durch die Ausschüttung von Hormonen wie etwa Serotonin fühlen wir uns attraktiv und begehrenswert. Das beste Rezept, um der Liebesnacht noch weitere folgen zu lassen! Wer regelmäßig Sex hat, dem sieht man es auch an: Das Herz pumpt auf Hochtouren Blut durch den Körper, was wichtige Nährstoffe an die richtige Stelle bringt. Dadurch werden Haut und Haarwurzeln besser durchblutet. Erstere zeigt sich rosig und prall, das Bindegewebe wird gestärkt, Falten glätten sich. Wer schwitzt, regt außerdem das Lymphsystem an, was die Hautreinigung fördert. Der Haarwuchs wird angeregt. Diese Art körperlicher Aktivität entpuppt sich also als wahrer Jungbrunnen. Studien schottischer Wissenschafter ergaben, dass Menschen, die regelmäßig Sex haben, bis zu sieben Jahre jünger aussehen als ihre Altersgenossen.