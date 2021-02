LH Peter Kaiser verlangt sofort „Wohnzimmertests“

Aktuell wurden für Donnerstag 102 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zwei weitere Todesfälle kamen seit Mittwochfrüh hinzu, damit starben bisher im Bundesland 656 Menschen mit bzw. an Covid-19. In den Spitälern wurden aktuell 86 Corona-Kranke behandelt, neun von ihnen auf einer Intensivstation. Aktuell gab es 997 getestete Infizierte in Kärnten.