Terror: Abfuhr für türkis-grüne Verschärfungspläne

In der Nacht des 2. November 2020 rannte ein Islamist durch die Wiener Innenstadt und tötete mehrere Menschen - und trotz raschen Einschreitens der Polizei wurde nach dem Attentat massive Kritik an den Sicherheitsbehörden laut, weil im Vorfeld haarsträubende Ermittlungsfehler geschehen waren. Zu deren Aufarbeitung wurde eine Untersuchungs-Kommission mit der Strafrechtlerin Ingeborg Zerbes an der Spitze eingesetzt; jetzt ist ihr Endbericht fertig - und dieser hat es in sich.