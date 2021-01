Reformen, Drohnen: Mehr Sicherheit im neuen Jahr

BVT-Reform: Die jüngsten Versäumnisse im Vorfeld des Terroranschlags in Wien haben verdeutlicht, wie notwendig ein Neuaufbau des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist. Die Reform wurde vom Innenminister im Frühjahr 2020 gestartet. „Ziel ist, das Vertrauen wiederherzustellen, das in den Jahren zuvor massiv zerstört wurde - bei internationalen Partnerdiensten und in der Bevölkerung“, so Nehammer.