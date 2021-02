Bizarrer „Tirol-Sager“ bei Biathlon-WM-Übertragung

Hauser und Co. hörten jedoch nichts von dieser Witzelei. Stattdessen machte die Tirolerin die Sensation perfekt: Stehend leistete sie sich beim letzten Schießstand nur einen Fehlschuss, brauchte also nur einen Nachlader, den traf sie und durfte somit als Zweite in die Loipe für das Finish. Dort hängte sie sowohl die schwedische Konkurrentin Hanna Öberg, als auch sie Ukrainerin Olena Pidruschina ab.