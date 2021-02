Das Test-Personal fehlt

Keine eigene Teststrecke wird es in Parndorf geben. In so kurzer Zeit medizinisches Personal aufzustellen, sei nicht möglich, erklärt Ortschef Wolfgang Kovacs. Zudem könne man nicht auf Dauer so viele Mitarbeiter der Gemeinde abstellen. Allerdings werden Gratis-Tests in zwei Apotheken angeboten. Neusiedl setzt ebenfalls auf die Apothekenlösung. Außerdem sei das Testzentrum Gols nicht zu weit weg, so Stadtchefin Elisabeth Böhm. Ähnlich Donnerskirchen. Man habe eine Kooperation mit der Apotheke, so Bürgermeister Johannes Mezgolits.