Trading-App-User nahm sich Leben: Familie klagt

Die Eltern wollen nun den App-Anbieter in die Pflicht nehmen und haben ihn verklagt. Vater Dan Kearns: „Er hat geglaubt, er hätte sein Leben ruiniert. Er dachte, er sei nicht mehr zu retten.“ Dabei hätte sein Sohn nur etwas Hilfe vom Betreiber der Trading-App benötigt, der ihm obendrein ohne Vorwissen den Handel mit Hochrisiko-Optionen ermöglicht habe. Der Anwalt der Familie kritisiert: „Die bieten keinen Mechanismus an, um mittels Telefonanruf oder einer Live-E-Mail in Echtzeit Antworten zu bekommen.“ Die „irreführende Kommunikation“ des App-Betreibers habe bei Kearns „Panik und Verwirrung“ ausgelöst und ihn letztlich in den Suizid getrieben, lautet der Vorwurf.