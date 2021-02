Machtdemonstration! Sieben ÖSV-Abfahrerinnen voran

Während bei der Alpinen Ski-WM in Cortina am Samstag um Abfahrtsgold bei den Damen gefahren werden soll, fighten die Europacup-Girls bereits am Mittwoch und Donnerstag um Europacup-Punkte in Santa Caterina (It). Und nach dem Training darf man durchaus auf ein „akzeptables“ Ergebnis hoffen!