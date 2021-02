Engländer spekulieren über Klopp-Wechsel zu Bayern

„Ich fand Jürgens Worte sehr interessant“, so der ehemalige Nationalspieler. „Ich habe Frustration bei ihm gespürt, weil er einen neuen Spieler wollte. Das Problem war: Wen hätte Liverpool kaufen können, um Virgil van Dijk zu ersetzen?“ Schließlich würde ja kein Spieler, der dem FC Liverpool sofort helfen könnte, nur für ein paar Monate als Ersatz für den Abwehrchef zu den Reds wechseln. Derartige Planugen Klopps, so der Gedankengang von Redknapp, würden also nur zeigen, dass der Deutsche nicht mehr an eine langfristige Entwicklung des Klubs denken würde.