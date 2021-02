Manchester City frisst Liverpool mit Haut & Haaren

Der Schuldige für die Niederlage war in Liverpool-Goalie Alisson Becker schnell ausgemacht. Sowohl dem 1:2, als der Brasilianer Phil Foden den Ball in die Füße spielte, als auch dem 1:3 des überragenden Raheem Sterling (76.) gingen kapitale Schnitzer voraus. Foden (83.) fixierte den Sieg mit quasi historischer Dimension: Erstmals seit dem 3. Mai 2003 gewann City an der Anfield Road. Damals hatte Nicolas Anelka einen Doppelpack geschnürt.