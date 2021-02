„Immer nur Ausreden!“ Legende geht auf Klopp los

Mit dem ersten Sieg seit 2003 an der Anfield Road hat Manchester City den großen Rivalen Liverpool wohl nachhaltig aus dem Rennen im Titelkampf der Premier League genommen. Die „Citizens“ setzten sich am Sonntag 4:1 (1:0) durch und liegen damit bereits zehn Zähler vor dem regierenden Meister. Nun rief Klopp als neues Ziel die Top 4 - also die Qualifikation für die Champions League aus.