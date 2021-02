Laras Chance: Gut besser als ihr WM-Fluch!

In den heutigen Super-G geht Lara als haushohe Favoritin. Die letzten vier Rennen in dieser Disziplin hat sie für sich entschieden, in Garmisch zuletzt sogar ein Double in zwei Tagen. Jetzt erwartet die Schweiz, dass das „Schätzchen“ auch ihren Gold-Fluch besiegt. Was Lara aber kalt lässt: „Kann der Wert einer Karriere nur von einer Medaille abhängen?“, fragte sie in Garmisch mit Blick auf die WM, „ich habe nichts zu beweisen, kann nur gewinnen.“