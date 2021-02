Ski-WM: Das Wunderteam muss noch warten

Warum sollte in solch verrückten Zeiten ausgerechnet eine Ski-WM in Italien vom totalen Chaos ausgenommen sein? Und deshalb starteten die Titelkämpfe auch dementsprechend turbulent. Beziehungsweise starteten sie gestern gar nicht. Neben der verschobenen Damen-Kombi (neuer Termin kommender Montag) wurde gestern dann auch das Herren-Programm durcheinandergewürfelt. Der für heute geplant gewesene Super-G wurde am Abend quasi in letzter Minute auf Donnerstag verschoben. Die Schnee- und Regenmassen der letzten Tage haben der Piste (aber auch den Veranstaltern) derart zugesetzt, dass ein faires Rennen unmöglich gewesen wäre. Zunächst wurde sogar über eine Verlegung auf die Damen-Strecke nachgedacht, dann zog man mit der Verschiebung auf Donnerstag die Reißleine.