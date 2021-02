Zukunftsstadtrat: „Der Klimaschutz beginnt am WC“

Eigentlich zählen die Kläranlagen großer Städte zu den größten Treibhausgassündern. In Wien nun nicht mehr. Für die neuen Anlagenteile der „ebswien“ stellte die Stadt 250 Millionen Euro zur Verfügung. Diese erzeugt die für die Reinigung des Abwassers benötigte Energie jetzt selbst. „So stoßen wir 40.000 Tonnen CO2 weniger aus. Das entspricht 10.000 Erdumrundungen mit dem Pkw“, so Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). „Klimaschutz beginnt in Wien also bereits am WC.“