Geheimpalast als tiefer Kratzer für Putins Image

Das Video vom vermeintlichen Prunk-Palast lässt Russlands Präsident Wladimir Putin in der Wählergunst verlieren: Der Kremlchef hat nach schweren Korruptionsvorwürfen seines inhaftierten Gegners Alexej Nawalny einer Umfrage zufolge an Zustimmung eingebüßt. Nawalnys Team hatte vor fast drei Wochen ein viel beachtetes Enthüllungsvideo veröffentlicht, in dem Putin beschuldigt wird, sich aus Schmiergeldern einen Riesenpalast am Schwarzen Meer gebaut zu haben.