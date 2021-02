Diskussion um Zweitwohnsitze und Ski-Rückkehrer

Wer hat die Rückkehrer überprüft?

Soeben gingen die Semesterferien in Wien und Niederösterreich zu Ende. Skipisten waren überfüllt, in den sozialen Medien machten Bilder von Schlangen vor den Liften und sogar Après-Ski-Partys die Runde. Wer das Glück hatte, in Kitzbühel oder anderen Ski-Gebieten einen Zweitwohnsitz zu haben, kehrt jetzt zurück. Wer hat aber die Rückkehrer überprüft? Hier gelten keine Registrierungs- oder Quarantäne-Bestimmungen? Die Schüler werden in den Schulen getestet, was zwar zu langen Schlangen vor den Schulen führte, aber immerhin ein gewisser Schutz ist. Vor vielen Schulen herrschte gute Stimmung, wie vor einem neuen Schulanfang.