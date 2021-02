Tirols WK-Chef verbreitet Falschinformation im ORF

„Theater um acht positive Fälle“

Walser hatte im ORF-Interview seinerseits dem Gesundheitsministerium vorgeworfen, mit falschen Zahlen zu arbeiten, um Stimmung gegen das Bundesland zu machen: „Da macht man ein Riesentheater um acht positive Fälle.“ Auch das Land Tirol hatte bereits am Samstagabend in einer Medieninformation von „165 bestätigten“ und „acht aktiv-positiven Fällen“ berichtet. „Wir sperren morgen auf“, betonte Walser am Sonntag.