Shopping-Lust: So geht‘s auf Einkaufsmeilen zu

Sechs Wochen ist es her, dass man shoppen gehen konnte. Am Montag sperrten die Geschäfte nun endlich wieder auf. Und so zog es bereits am Vormittag einige Shopping-Freudige auf Wiens Einkaufsmeilen, die Mariahilfer Straße, dem Graben und die Kärntner Straße. Ein Lokalaugenschein zeigte bislang gesittetes Verhalten und deutlich merkbare Polizeipräsenz.