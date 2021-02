Willi-Anrufe im Gefängnis erhitzen die Gemüter

Keine noch so biegsame Brückenkonstruktion kann zum Kitt zwischen den beiden politischen Denkwelten Links und Rechts werden. Umso bemerkenswerter ist ja, dass genau diese Welten auf Bundes- und auf Landesebene in Tirol sowie auch in der Landeshauptstadt Innsbruck miteinander regieren, sprich entscheiden (sollen). Derzeit scheinen sich aber drei Regierungskonstellationen etwas schwer zu tun, was nicht nur mit Corona zu tun hat, auch wenn Corona seit fast einem Jahr nahezu alles in den Schatten stellt ...