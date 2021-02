Festgenommene nach Demo in Innsbruck identifiziert

Und Grüner erhob am Dienstag in einer „Gemeinsamen Stellungnahme der AktivistInnen“ weitere Vorwürfe gegen die Polizei, die allerdings nicht die Demonstration an sich betrafen. So hätten aus der Haft inzwischen Entlassene von „mutmaßlicher Repression“ berichtet. Diese hätten etwa kein Telefonat führen dürfen, zudem sei bei Amtshandlungen keine Rücksicht auf Körperuntersuchung durch das gleiche Geschlecht genommen worden. Auch körperliche Übergriffe hätten stattgefunden, indem beispielsweise einer Person bei der polizeilichen Körperuntersuchung von hinten in den Schritt gefasst wurde.