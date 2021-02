Grüne Anrufe im Gefängnis nach Demo-Eskalation

Die eskalierte Demonstration für Flüchtlinge und gegen Abschiebungen samt mehreren Festnahmen am vergangenen Wochenende in Innsbruck sorgt weiter für Nachwehen. Dieses Mal im Fokus: Bürgermeister Georg Willi und Nationalrätin Barbara Neßler (beide Grüne). Sie sollen beide in der Innsbrucker Justizanstalt angerufen haben. Aber zu welchem Zweck?