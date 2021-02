Ski-WM: Diese vier ÖSV-Damen starten in der Kombi

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Sonntag die Starterinnen für den ersten WM-Bewerb in Cortina d‘Ampezzo bekanntgegeben. Die Alpine Kombination der Damen werden am Montag (Slalom 11.00/Super-G 14.30 Uhr, im LIVETICKER auf sportkrone.at) Franziska Gritsch, Ramona Siebenhofer, Katharina Huber und Ariane Rädler bestreiten.