Proteste in Dänemark gegen Corona-Maßnahmen

In Dänemark haben am Samstagabend Hunderte Menschen gegen die von der Regierung verhängten Maßnahmen - wie etwa den angekündigten Impfpass - zur Eindämmung der Corona-Pandemie protestiert. Unter den rund 600 Demonstranten, die sich bei klirrender Kälte mit Fackeln auf den Straßen vor dem Parlament in Kopenhagen versammelten, waren auch Kinder.