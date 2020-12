Dänemark sperrt über Weihnachten und Neujahr zu

Derzeit Rekorde bei Neuinfektionen

Erst am Sonntag hatten die erfassten Corona-Neuinfektionen in Dänemark einen Höchststand von 1745 innerhalb eines Tages erreicht, am Montag wurde das nach Angaben von Gesundheitsminister Magnus Heunicke mit einem Wert von 2046 noch einmal getoppt. Das staatliche Gesundheitsinstitut SSI befürchtet, dass diese Zahl bis Weihnachten auf 4000 steigt, sollte sich das Coronavirus weiter verbreiten wie bisher. Dänemark hat rund 5,8 Millionen Einwohner und eine 14-Tages-Inzidenz von knapp 350, jene in Österreich betrug am Montag laut ECDC rund 620 und gehört immer noch zu den höchsten in Europa.