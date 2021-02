Ruf nach Corona-Pass auf Handy-App wird laut

App-Pass als Eintrittskarte fürs Kultur- und Geschäftsleben?

Internationale Organisationen arbeiten an derartigen Projekten: Die weltweite Luftfahrtorganisation IATA entwickle den IATA Travel Pass, der von einigen Airlines bereits unterstützt werde. Das World Economic Forum arbeite an einem „Common Pass“. Dänemark sei aktuell Vorreiter am Weg zu einem digitalen Impfpass und einer entsprechenden App. Laut den dänischen Ankündigungen könnte dieser Pass auch in allen Bereichen des Kultur- und Geschäftslebens eingesetzt werden.