Ariane Rädler eröffnet die WM in Cortina

Mit einem siebenten Platz beim Weltcup-Super-G in St. Anton am Arlberg hatte Rädler am 10. Jänner dieses Jahres den Grundstein für ihr Cortina-Ticket gelegt. Ein WM-Einsatz in dieser Disziplin - das Rennen steht am Dienstag an - schien wahrscheinlich. Dass Ari, die bislang ihre besten Ergebnisse in den Speeddisziplinen einfahren konnte, nun bereits am Montag in der Alpinen Kombination ihr allererstes Rennen bei einer Weltmeisterschaft bestreitet, kommt auf den ersten Blick eher überraschend.