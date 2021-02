Politiker-Prognosen: „Katharina holt ersten Sieg“

Pamela Rendi-Wagner: Gesundheit steht an der ersten Stelle

Ich drücke allen rot-weiß-roten Ski-Assen die Daumen. Aber gerade in diesem Jahr und nach schweren Stürzen wie erst wieder in Kitzbühel wissen wir, dass die Gesundheit an erster Stelle steht. Ich hoffe, dass Schwarz und Feller in den Technikbewerben ihre Medaillen-Konten aufbessern können. Und ich bin mir sicher: Liensberger holt in Cortina ihren ersten Sieg.