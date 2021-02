Weitere Ibiza-Schlüsselfigur soll aussagen

ÖVP will SPÖ-Verbindung sehen

Der SPÖ-Strang im U-Ausschuss geht auf Betreiben der ÖVP zurück. So auch die am Donnerstag geladenen Auskunftspersonen, wie Kanzler-Sohn Nikolaus Kern und ein Rechtsanwalt, die sich in der Partei-Gruppe „Sektion ohne Namen“ engagiert haben. Recherchen hätten gezeigt, dass auch sie schon sehr früh über die Existenz des Ibiza-Videos informiert und möglicherweise noch tiefer involviert gewesen seien, argumentierte die ÖVP in ihrem Ladungsverlangen.