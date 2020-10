Frau Haslauer soll zum Ibiza U-Ausschuss

Börsengang-Strategie der ARE als Anlass

Im Rahmen des Ibiza-Untersuchungsausschusses war der angedachte Börsengang des Unternehmens ein Thema. Die Privatisierungs-Idee war nicht nur in den Köpfen, sondern auch auf einem Papier des Finanzministeriums mit dem Titel „ARE-Strategie“. Ex-Finanzminister Hartwig Löger betonte bei seiner Befragung am 10. September, der Auftrag dazu sei von der BIG gekommen und auch ein internes Thema der Gesellschaft. Auch in weiteren Befragungen war die ARE nur ein Randthema. Das soll sich in der dritten Runde ändern.