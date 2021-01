Schredder-Gate und Video-Kauf Thema im U-Ausschuss

Am Mittwoch wird dann das sogenannte Schredder-Gate – ein knappes Jahr nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen zur Causa im Februar 2018 eingestellt hat – behandelt. Zu diesem wird jener Mitarbeiter von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) befragt, der nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos fünf Festplatten des Kanzleramts unter falschem Namen und ohne zu bezahlen in einem Unternehmen heimlich, still und leise hat vernichten lassen.