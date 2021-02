Opposition kritisiert Impfplan ohne Feuerwehr

In der aktuellen Version des nationalen Covid-19-Impfplans kommt die Gruppe der kritischen Infrastruktur, die in der vorigen Version noch erwähnt wurde, nicht mehr vor. Stattdessen ist in Phase 2 ab Ende März eine Impfung für „Beschäftigte mit direktem Personenkontakt und erhöhtem Ansteckungsrisiko in Polizei, Strafvollzug, Bundesheer“ vorgesehen. Die Feuerwehr wird nicht erwähnt, was der Bundesfeuerwehrverband heftig kritisiert. Kritik am neuen Impfplan kommt auch von SPÖ und FPÖ. Das Gesundheitsministerium begründet den Schritt mit dem noch immer herrschenden Mangel an Impfstoff.