Alle wollen nun einen Gratis-Test

Wer zum Friseur will, braucht einen Test - und zwar am besten kostenlos. Den Gratis-Abstrich gibt es aber nur in den Test- und Impfzentren (BITZ), von denen es sieben landesweit gibt. Bisher wurde vor allem über die langen Anfahrtswege zu den Zentren geklagt und dass sich manche Bezirke sogar ein BITZ teilen müssen. Schon bald dürfte das aber in den Hintergrund rücken. Vieles deutet darauf hin, dass der Andrang auf die Teststraßen deutlich steigen könnte.