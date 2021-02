kronehit weiterhin auf Platz 1 der Privatradios

„Vor allem im Büro und Auto wurde aufgrund der starken Einschränkung der Büroarbeit durch Homeoffice natürlich weit weniger Radio gehört als in einem ,normalen‘ Jahr“, so Swoboda weiter. Zusätzlich spielt natürlich auch das Fehlen von Konzerten, Veranstaltungen und dergleichen mit. „Dass wir trotz all dieser Widrigkeiten unsere hohen Reichweiten fast halten konnten und weiterhin die private Nr. 1 nicht nur bundesweit, sondern auch in fünf Bundesländern sind, zeigt die Stärke von kronehit auch in der Pandemie sehr deutlich“, betonte er.