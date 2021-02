Schwarzlsee: Berufs-EM startet neuen Anlauf

Am Schwarzlsee wird Zeltstadt errichtet

Am 22. September steht die Eröffnungszeremonie in der Grazer Stadthalle am Programm, die Wettbewerbe laufen danach drei Tage lang im Schwarzl-Freizeitzentrum, die Sieger erhalten ihre Medaillen am 26. September (wieder im Messecenter). 31 Mitgliedsländer schicken 450 Lehrlinge an den Start, die in 45 Berufsdisziplinen um die begehrten EM-Titel rittern. Die Bewerbe spielen sich in einer Zeltstadt ab - Corona-bedingt als Halb-Freiluftspektakel in Premstätten. So zumindest der Plan, der von Wirtschaftskammer, Stadt Graz, Land und Bund ausgeklügelt wurde. Einziger Unsicherheitsfaktor: das unberechenbare Virus.