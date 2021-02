Österreich bei Impfquote deutlich abgeschlagen

Oberösterreich im Regionalvergleich vorne

Was die regionale Verteilung betrifft, fällt in Österreich eine durchaus differenziertes Bild auf. In Oberösterreich haben immerhin 2,8 Prozent bzw. 41.743 Personen mit einem gemeldeten Hauptwohnsitz eine Corona-Impfung erhalten. In Vorarlberg und Kärnten sind es jeweils knapp 2,5 Prozent (9.903 bzw. 13.834 Personen) und in der Bundeshauptstadt Wien 2,33 Prozent (44.455 Personen).