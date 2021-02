Bombenleger erschüttert Land

Einen traurigen Höhepunkt erreichte der Terror in der Nacht auf 5. Februar 1995. Wegen Morddrohungen in den Tagen davor beunruhigt, verließen vier Männer die Roma-Siedlung in Oberwart. Sie verfolgten einen verdächtigen Wagen – und entdeckten an einer Wegkreuzung, lediglich 200 Meter vom Wohnort entfernt, ein Metallgestell. Auf einer Tafel stand die Aufschrift „Roma zurück nach Indien“. Die vier, unter ihnen zwei Brüder, tappten in die tödliche Falle. Die Explosion der Rohrbombe wurde zwar in der Siedlung gehört, doch niemand dachte an ein Attentat. Erst am Morgen wurden die Leichen gefunden. Das ganze Land stand unter Schock.