Technik-Oscar für Salzburger

Christoph Sprenger ist in Salzburg geboren und aufgewachsen. Seit zwölf Jahren lebt und arbeitet er in Wellington in Neuseeland - bei Weta Digital, einem der größten Tricktechnikspezialisten der Welt, bekannt zum Beispiel für die Effekte in Filmen wie „Herr der Ringe“ und „Hobbit“. Sprenger kam für den Film „Avatar“ nach Neuseeland, bei dem er Wasser simulierte. Dann habe ihn die Firma aber nicht mehr gehen lassen, erzählte er. Seine Software kann auch Feuer oder Einstürze von Gebäuden realitätsnah berechnen und auf die Leinwand bringen. Aktuell arbeitet er an der naturgetreuen Simulation von Muskeln für die geplanten „Avatar“-Fortsetzungen.