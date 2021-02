Jobabbau bei MAN in Steyr ist wohl unumgänglich

Was steht in Steyr auf dem Spiel? Das Werk mit seinen 2456 Mitarbeitern soll bis Ende 2023 geschlossen werden, lautet der im September bekannt gewordene Plan von MAN. Betriebsrat und Gewerkschaft kämpfen um die Zukunft des Standorts, unterstrichen das auch gestern im Rahmen einer Pressekonferenz in Linz. In Deutschland wurden die Sparpläne deutlich abgeschwächt, das macht Hoffnung. Diese Woche werden die Verhandlungen fortgesetzt. „Wir bewegen uns derzeit auf Augenhöhe“, betont der Arbeiterbetriebsrats-Chef Erich Schwarz.