Deutsche Post führt Briefmarken mit Matrixcode ein

Die Deutsche Post führt eine neue Briefmarken-Generation ein. An diesem Donnerstag erscheint die erste Marke mit einem sogenannten Matrixcode neben dem eigentlichen Briefmarkenmotiv. Dank diesem könnten Kunden in der Post- und DHL-App sehen, „wann ihr Brief im Briefzentrum in der Abgangsregion bearbeitet wurde und wann er in der Zielregion angekommen ist", so Konzernvorstand Tobias Meyer. Zudem sollen die neuen Marken fälschungssicherer sein.