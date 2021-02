Umleitungsschilder für Schüler sollen kommen

Besorgt wandten sich Kremser Eltern an die „Krone“. Sie fürchten, wie berichtet, um die Sicherheit ihrer Kinder auf dem Weg zu den Schulen am Hohen Markt. Jetzt scheint eine Lösung in Sicht: SP-Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel will Tafeln aufstellen, die zu dem nahe gelegenen – und auch wirklich sicheren – Schulweg führen.